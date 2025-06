Deputada Katarina: “não dá para resolver tudo com aumento de impostos”

Em meio às discussões no Congresso Nacional sobre o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que visa aumentar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), a deputada federal Delegada Katarina se posicionou de forma clara: é contra a ideia de que o aumento da carga tributária seja o caminho para resolver os problemas do país.

“O recado do Congresso é claro, e é de que o povo não engole mais tudo ser resolvido com aumento de imposto. Não dá para resolver tudo assim. O país não aguenta e os contribuintes muito menos”, afirmou a parlamentar. Katarina votou a favor da urgência do PDL e declarou que, caso o texto do governo não seja revisto, votará também pela derrubada da proposta.

Para ela, é fundamental respeitar os limites do cidadão brasileiro, já sobrecarregado pelas altas taxas e pela complexidade do sistema tributário atual.

A deputada defende então que o tema seja melhor discutido. “Acredito no diálogo e que, a partir dele, vamos chegar a um acordo. Mas minha prioridade sempre será o povo. Não podemos aceitar que a conta de decisões políticas recaia, mais uma vez, sobre quem já paga demais”, reforçou.

A atuação da deputada tem se destacado justamente por sua sensibilidade social e responsabilidade fiscal, buscando o equilíbrio entre as necessidades do Estado e a capacidade real de contribuição do brasileiro comum.

Texto e foto Tanuza Oliveira