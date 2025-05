Deputada Katarina participa de encontro em Riachão sobre papéis da mulher

A deputada federal Delegada Katarina foi a convidada especial de um encontro promovido pela Prefeitura de Riachão do Dantas, voltado para as mulheres empreendedoras da região, em especial artesãs de crochê. O evento teve como tema central “A mulher e seus diversos papéis na sociedade” e reuniu autoridades locais e representantes da comunidade.

Durante sua fala, a deputada relembrou sua trajetória de vida e carreira, marcada pela força e pelo protagonismo. “Ser mulher, mãe, delegada, ex-vice-prefeita e hoje parlamentar exige coragem, equilíbrio e resiliência. São muitos os desafios, mas é possível conquistar espaços e fazer a diferença”, destacou Katarina.

O prefeito Galego da Samba incentivou as mulheres a seguirem seus sonhos: “Nunca desistam. Tenham coragem para trilhar os caminhos que desejarem. Nossa gestão está comprometida em apoiar e valorizar as mulheres do município”.

A coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres, Jane Doria, agradeceu a presença da deputada e ressaltou a importância do evento como espaço de escuta, fortalecimento e valorização da mulher. Já a secretária de Assistência Social, Valéria Lopes, destacou que a história de vida de Katarina é uma verdadeira inspiração para as mulheres sergipanas.

O evento foi mais uma ação voltada à valorização do papel da mulher na sociedade e ao incentivo ao empreendedorismo feminino no município. “Independentemente dos papéis que nós exercemos e das funções que desempenhamos, nossas dores são comuns; nossos desafios são semelhantes. Precisamos seguir unidas e ocupar cada vez mais os espaços de poder, resistindo, lutando e transformando”, enfatizou.

Por: Ascom