Deputada Katarina realiza visita institucional à governadora em exercício, lolanda Guimarães

Em um gesto de fortalecimento institucional e valorização da representatividade feminina na política, a deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE) realizou, nesta sexta-feira, uma visita oficial à governadora em exercício de Sergipe, Iolanda Guimarães. O encontro, que ocorreu no Palácio de Despachos, marcou um momento simbólico para a presença das mulheres nos espaços de poder.

Durante a visita, foram discutidos temas de interesse comum, como políticas públicas para mulheres, fortalecimento da rede de proteção social e iniciativas de incentivo à liderança feminina na gestão pública.

Katarina destacou a importância do diálogo entre os Poderes e celebrou a presença de duas mulheres ocupando posições de destaque no cenário político estadual.

“É uma honra e uma inspiração ver uma mulher à frente do Executivo sergipano. Nossa presença nesses espaços não é apenas necessária, é transformadora. Seguiremos unidas, trabalhando por um Sergipe mais justo, igualitário e com mais oportunidades para todas e todos”, afirmou a deputada.

lolanda Guimarães também ressaltou o simbolismo do momento. “Essa visita representa muito mais do que um gesto institucional. É a confirmação de que mulheres podem e devem ocupar todos os espaços de poder, com competência, sensibilidade e compromisso com o povo sergipano”, salientou.

O encontro reforça a importância da construção de políticas públicas com perspectiva de gênero e o papel cada vez mais ativo das mulheres na condução dos rumos do estado e do país.

Texto e foto Tanuza Oliveira