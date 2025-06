DEPUTADA KATARINA REFORÇA IMPORTÂNCIA DOS FESTEJOS JUNINOS E IMPULSIONA PROJETOS EM DEFESA DA CULTURA

A deputada federal Katarina Feitoza tem atuado ativamente em defesa das tradições culturais nordestinas. Ela foi relatora do Projeto de Lei 14.720/2023, o chamado PL do Forró, que reconhece o forró como manifestação da cultura nacional; e é autora do PL 4220/2023, atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados, que propõe o reconhecimento oficial da tradicional Festa do Mastro como manifestação da cultura nacional.

Para a deputada, além de fortalecer a identidade sergipana, as tradições e festejos juninos desempenham papel fundamental no desenvolvimento econômico do estado. A estimativa para este ano aponta que mais de R$ 150 milhões devem ser injetados na economia local, impulsionando turismo, comércio, cultura e serviços temporários.

“Esses números mostram que o forró e as festas juninas não são apenas patrimônio cultural, mas motores fundamentais de crescimento para Sergipe e, como tal, precisam de investimentos e reconhecimento”, destaca a parlamentar.

Os dados do ano passado comprovam o impacto econômico das festas: foram criados 780 novos postos de trabalho para ambulantes, 301 para barracas de fogos, 161 para bares e restaurantes, além de 344 empregos em hotéis e pousadas. “Cada oportunidade gerada representa mais renda e dignidade para as famílias sergipanas”, enfatizou a parlamentar.

O setor turístico também registrou crescimento significativo. O aeroporto de Aracaju teve aumento de 10,75% no número de passageiros durante o período junino, enquanto a rede hoteleira alcançou taxa de ocupação de 92%. Além disso, 81% dos hotéis e pousadas relataram aumento no movimento e 64,1% informaram crescimento no faturamento em comparação à média mensal.

Katarina reforça que celebrar e proteger as raízes culturais significa também fomentar oportunidades econômicas para quem vive delas. “Os festejos juninos são prova viva de que cultura e desenvolvimento caminham juntos. Precisamos valorizar quem faz a cultura acontecer e garantir que nossa história continue viva”, salienta.

