Deputada katarina visita Hospital de Amor e reforça parceria com instituição

Nesta sexta-feira, 3, a deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE) esteve no Hospital de Amor, em Lagarto, unidade referência no tratamento oncológico, para onde já destinou R$ 500 mil em emendas parlamentares. O objetivo da visita foi acompanhar de perto o funcionamento do hospital e avaliar a necessidade de novos recursos.

O Hospital de Amor atende pacientes dos 75 municípios sergipanos, incluindo Aracaju. Desde a sua implantação, já foram realizados mais de 25 mil exames de imagem, além de consultas em diversas especialidades, como ginecologia e gastroenterologia. A unidade também conta com centro de diagnóstico por imagem, quimioterapia e radioterapia.

Nos próximos meses, o hospital ampliará ainda mais os serviços oferecidos à população, com a abertura de salas cirúrgicas, leitos de internação e unidades de terapia intensiva (UTI). “Estamos diante de um hospital humanizado, que tem salvado vidas e devolvido esperança a milhares de famílias sergipanas. É nosso dever, como representantes do povo, garantir que ele continue funcionando com excelência”, destacou a deputada.

Para Katarina, indicar recursos para entidades como essa é primordial para fazer com que o serviço chegue na ponta, para quem precisa. “Cada real investido aqui representa esperança e dignidade para os pacientes e suas famílias. Esse hospital é um patrimônio da saúde pública de Sergipe, e vamos continuar fortalecendo essa parceria para que ele amplie ainda mais sua atuação”, reforçou.

Usuária do hospital, Juciene Santos Alcântara, moradora de Boquim, elogiou a estrutura e o acolhimento da unidade. “A estrutura é a melhor, muito boa mesmo. É isso que a gente espera: que os políticos olhem para a população, especialmente na área da saúde. Que o exemplo da deputada e de todos que apoiam o hospital continue se multiplicando”, afirmou.

A visita contou com a presença dos vereadores de Lagarto Amilton Fontes, Dwight do Assentamento e Carlinhos da Mariola; do ex-prefeito do município, Fábio Franklin; além dos vereadores Taty de Raimundão e Miminho, de Salgado.

Por: Ascom

Foto: Arthur Soares