Deputada Katarina visita HU e discute destinação de emendas: “é preciso enxergar e apoiar o potencial da unidade”

A deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE) esteve nesta sexta-feira (16) na sede do Hospital Universitário (HU), em Aracaju, para uma reunião com os gestores a fim de discutir o funcionamento e as necessidades da unidade hospitalar.

O HU é, desde 1984, o campus da Universidade Federal de Sergipe (UFS) funcionando como Centro Hospitalar dedicado à assistência, docência e pesquisa no âmbito das Ciências da Saúde.

Atualmente, o hospital possui alas completamente prontas e equipadas, mas que não estão em operação ou por dependerem de convênios com entes institucionais ou por falta de recursos.

“Esse debate em torno dos serviços que ela oferece e que estão subutilizados é muito importante, porque o HU é um hospital referência em seu corpo técnico, em pesquisas e em cirurgias pioneiras. Por isso, nossa intenção é poder atender a essa demanda a partir de emendas impositivas da bancada”, afirma a Delegada Katarina.

A ideia da deputada é apresentar as solicitações da diretoria do hospital aos demais parlamentares sergipanos, explicando a importância do hospital universitário para o atendimento aos sergipanos.

“É uma unidade com extremo potencial técnico e estrutural, bem equipado e com tecnologia inovadora. Então, precisamos enxergar e apoiar esse potencial, entendendo o necessário investimento para que ele seja mantido e ampliado”, reitera a deputada.

Atualmente, mesmo com as deficiências geradas pela falta de contratualização para operar, a unidade atende a cerca de 58% da população da Grande Aracaju. Isso foi possível a partir de investimentos aos longo dos anos, quando o HU passou de 36 leitos em 1999 para 142 em 2023.

“E há perspectiva de aumento, com o anexo hospitalar, que agregaria mais 100 leitos. Nós temos um dos melhores corpos docentes, com pesquisadores referendados; realizamos 120 mil consultas e 40 mil exames ao mês”, revela o superintendente do hospital, o médico infectologista Dalmo Correia.

O HU realiza uma série de cirurgias, inclusive é a única unidade do SUS em Sergipe que realiza a cirurgia bariátrica; também realiza procedimentos oftalmológicos, perícia em Reumatologia, transplante de rins, etc.

Com os recursos das novas emendas, a diretoria do hospital espera colocar em atendimento pelo menos dez leitos de CTI pediátrico, além de outras alas da unidade. “Nós somos 100% SUS, ofertamos diagnóstico e tratamento exclusivo de diversas doenças no Estado”, justifica o superintendente.

Saúde feminina

O Hospital Universitário, inclusive, mantém uma ala de atendimento à saúde feminina, na qual é possível realizar ultrassonografias e, no mesmo atendimento, já realizar procedimentos como biópsia e punção.

“Somos os únicos a realizar histeroscopia cirúrgica, por exemplo, pelo SUS aqui no Estado. Também ofertamos cirurgias de endometriose e já colocamos mais de 1000 DIUs entre 2018 e 2022”, revela a médica Thaís Serafim Leite, chefe da unidade Materno Infantil do HU.

Para a deputada, todo esse pioneirismo não pode ser perdido. “A verdadeira transformação se dá através do ensino e do atendimento digno às pessoas, o que o HU oferta de maneira muito significativa em nosso Estado. É muito triste ver as alas prontas e os leitos, inclusive de UTI, vazios. Espero que possamos ajudar a mudar essa realidade”, afirma.

Também participaram da reunião os vereadores Ricardo Vasconcelos e Isac Silveira; o gerente de Pesquisa, Marcos Prado; o vice-reitor da UFS, Rosalvo Ferreira Santos, e o cardiologista e professor Antônio Carlos Souza.

