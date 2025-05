Deputada Kitty Lima cobra ação contra caso de zoofilia em Laranjeiras

Durante pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nesta terça-feira, 6 de maio, a deputada estadual e vice-líder do governo, Kitty Lima (Cidadania), fez um balanço de ações concretas já em andamento no estado e cobrou firmeza diante de um caso que classificou como “repulsivo e inaceitável”: o registro de zoofilia no município de Laranjeiras.

Com tom de revolta e indignação, a parlamentar destacou que “crimes como esse não podem ser tratados com normalidade” e cobrou investigação rigorosa. “O autor dessa monstruosidade precisa ser responsabilizado. Nenhum ser vivo merece ser vítima de tamanha crueldade”, afirmou Kitty.

Investimentos e ações pelo estado

Kitty também trouxe à tribuna uma série de iniciativas em andamento no estado. A deputada destacou que, desde o dia 1º de maio, a empresa Iguá Sergipe passou a assumir os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 74 dos 75 municípios sergipanos, com previsão de mais de R$ 6 bilhões em investimentos ao longo de 35 anos de concessão.

A parlamentar alertou para a importância do registro oficial de reclamações sobre serviços prestados, como interrupção no fornecimento de água. “Reclamar nas redes sociais não resolve. É preciso acionar os canais oficiais, como fazemos com a Energisa”, orientou.

Kitty também citou a atuação do governo diante das fortes chuvas que atingiram o estado recentemente. De acordo com ela, o trabalho integrado da Defesa Civil e outras secretarias evitou maiores prejuízos, com poucas ocorrências registradas.

Campanha de solidariedade e incentivo à cidadania

Outro ponto abordado foi a campanha “Destina Sergipe”, promovida pelo Governo do Estado. Kitty lembrou que os contribuintes podem destinar até 6% do imposto de renda para ajudar crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade sem qualquer custo adicional. “É transformar uma obrigação em um gesto de cidadania”, afirmou, elogiando a condução da iniciativa pela primeira-dama Érica Mitidieri.

SergipeTec e energia limpa

Em um tom otimista, Kitty Lima celebrou a seleção do SergipeTec, parque tecnológico sergipano, em edital nacional do Ministério da Ciência e Tecnologia. Com isso, o estado receberá quase R$ 10 milhões para implantar o HUB de Transição Energética, que deve posicionar Sergipe como referência nacional em energia limpa e sustentável.

Esporte e juventude

A deputada também exaltou o sucesso do projeto Karatê na Escola, realizado em Capela, que levou 14 alunos da rede pública para competições nacionais, com direito a medalhas e classificação para a final do Campeonato Brasileiro de Karatê. “É a prova de que o esporte transforma vidas. Educação, autoestima e oportunidade andam juntas”, destacou.

Encerrando seu discurso, Kitty Lima reafirmou seu compromisso com um Sergipe mais justo, sustentável e com oportunidades reais para todos, principalmente para a juventude. “Seguimos juntos, com trabalho, responsabilidade e coragem para denunciar e enfrentar o que estiver errado”, concluiu.

