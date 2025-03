Deputada Kitty Lima defende direitos das pessoas com Síndrome de Down

Nesta terça-feira, 25 de março de 2025, a deputada Kitty Lima (Cidadania) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para destacar a importância do Dia Mundial da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março. Em um discurso emocionante, Kitty Lima reforçou a necessidade de políticas públicas que promovam inclusão, saúde, educação e empregabilidade para pessoas com Síndrome de Down.

A deputada iniciou sua fala com uma autodescrição, promovendo a inclusão de pessoas com deficiência visual. Vestindo a camisa da campanha da Federação Brasileira da Síndrome de Down, com o tema “Suporte para quem precisa, todos juntos apoiando a inclusão – seja rede de apoio,” ela também usava meias trocadas nas cores azul e amarela, símbolos da conscientização internacional.

Kitty Lima destacou que a Síndrome de Down, uma condição genética caracterizada pela trissomia do cromossomo 21, não impede o desenvolvimento, a aprendizagem ou a vida social das pessoas. Ela enfatizou que o acesso a oportunidades e estímulos adequados é essencial para que cada indivíduo atinja seu potencial máximo.

A deputada também chamou atenção para a responsabilidade do Estado em garantir direitos e promover inclusão. “A verdadeira inclusão vai além das palavras. Ela exige políticas públicas efetivas que assegurem educação, saúde, acessibilidade e oportunidades no mercado de trabalho,” afirmou.

Com um apelo à união, Kitty Lima concluiu seu discurso incentivando a sociedade e os parlamentares a abraçarem a causa da inclusão, reforçando que Sergipe pode ser um exemplo de acolhimento e respeito à diversidade.

Fonte: Assessoria