Deputada Kitty Lima defende pet terapia na Assembleia Legislativa

Nesta terça-feira, 18, a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para abordar um tema de grande relevância para a saúde e o bem-estar dos pacientes internados em hospitais: a pet terapia. Em um discurso emocionante, a parlamentar destacou os benefícios comprovados cientificamente da interação com animais, que incluem a melhora no quadro emocional, a redução do estresse e a aceleração da recuperação dos pacientes.

A deputada chamou a atenção para um fato recente e comovente ocorrido no Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE). Um paciente internado teve a oportunidade de receber a visita de seu cãozinho de estimação, um momento que emocionou a todos e reforçou a importância dos vínculos afetivos no processo de recuperação. Kitty Lima aproveitou para parabenizar a equipe do HUSE, o secretário de saúde Cláudio Mitidieri e o Governo do Estado de Sergipe por demonstrarem sensibilidade e compromisso com uma política pública humanizada.

A luta pela regulamentação da pet terapia não é novidade na trajetória da deputada. Kitty Lima relembrou que, ainda em seu mandato como vereadora de Aracaju, apresentou o Projeto de Lei nº 09/2018, que propunha a visitação de animais a pacientes internados nos hospitais da capital. Posteriormente, já como deputada estadual, ampliou a iniciativa ao protocolar o Projeto de Lei nº 03/2019, que visa permitir a visita de animais domésticos e de estimação a pacientes internados em hospitais públicos e privados conveniados ao SUS.

No entanto, o projeto, que está em tramitação desde 2019, ainda aguarda apreciação. Em seu discurso, a deputada ressaltou que a proposta estabelece critérios rigorosos, como autorização médica, laudo veterinário, higiene adequada dos animais e definição de locais apropriados para os encontros, garantindo segurança para todos os envolvidos.

Kitty Lima reforçou a necessidade de acelerar a aprovação do projeto, destacando que Sergipe tem a oportunidade de ser pioneiro na regulamentação da pet terapia como uma política pública estadual. Ela enfatizou que a prática já é adotada em grandes instituições de saúde no Brasil, como o Hospital Israelita Albert Einstein e o Hospital Infantil Sabará, em São Paulo, e mencionou a Cinoterapia promovida no HUSE em parceria com o Corpo de Bombeiros de Sergipe, que beneficia o internamento pediátrico oncológico.

“A pet terapia não é um capricho ou modismo. É uma ferramenta terapêutica reconhecida que vai além do tratamento clínico, proporcionando acolhimento e bem-estar aos pacientes”, afirmou a deputada. Kitty Lima finalizou com um apelo aos colegas parlamentares para aprovarem o projeto e promoverem um ambiente hospitalar mais humano e acolhedor em todo o estado.

Fonte: Assessoria