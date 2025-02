Kitty Lima denuncia mais um caso de maus-tratos contra animais

Nesta sexta-feira, 21, Kitty Lima, deputada estadual e ativista da causa animal, denunciou mais um caso de crueldade contra animais em Sergipe. Segundo a parlamentar, a nova denúncia envolve um homem suspeito de matar cinco filhotes de cachorro e colocar os corpos dentro de uma bolsa, no povoado Luís Freire, em Lagarto.

Além disso, há informações de que um menor de idade teria participado da ação. Imagens do ocorrido estão circulando nas redes sociais, gerando indignação e mobilização da comunidade.

Segundo a deputada, ela tomou conhecimento do caso por meio de sua assessoria e postagens nas redes e se soma às iniciativas para que as providências pertinentes ao caso sejam tomadas e os responsáveis punidos. “Não podemos permitir que crimes como esse fiquem impunes. Acionei as autoridades para que investiguem e punam os responsáveis. A luta contra os maus-tratos a animais é uma causa que precisa da atenção de todos”, declarou a deputada.

Kitty destacou também, que casos de maus-tratos a animais são crimes previstos na legislação brasileira, com penas que podem incluir reclusão e multa e assim, como aconteceu neste caso, a população pode denunciar, de forma anônima, às autoridades qualquer suspeita de violência contra animais.

Por fim, Kitty Lima destacou que a luta em defesa dos animais é constante e exige mobilização contínua da sociedade para garantir que casos como esse não se repitam.

Texto e foto assessoria