Deputada Kitty Lima destaca crescimento do número de empregos em Sergipe

Durante o pronunciamento na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), nesta quinta-feira (27) , a deputada Kitty Lima (Cidadania) destacou o crescimento do número de postos de trabalho em Sergipe, alcançando 341.824 empregos no estado. De acordo com dados disponibilizados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o aumento percentual foi de 4,15% em comparação ao mesmo mês de janeiro deste ano e supera a média nacional que, atualmente, é 3,61%.

“Sergipe está entre os dez maiores do Brasil e entre os quatro maiores do Nordeste, destacando-se de forma positiva no cenário nacional quanto ao crescimento dos postos de trabalho”, disse a Kitty Lima.

Ainda de acordo com a publicação do Caged, o saldo foi positivo de 13.614 postos de trabalho ao longo dos últimos 12 meses. “O crescimento no número de empregos reflete a força do mercado de trabalho local e a eficácia das políticas públicas de geração de emprego e renda, mostrando que o Estado está no caminho certo”, reforçou.

Castramóvel

Ainda na Tribuna da Alese, Kitty Lima falou sobre a alta procura pelo serviço castramóvel na 42ª edição do programa ‘Sergipe é Aqui’. “A cada edição a procura é ainda maior. A população se emociona, agradece e reconhece que estamos salvando vidas. É uma ação histórica e o Governo do Estado tem que ser parabenizado por isso. Ontem foram realizadas 60 castrações além de consultas veterinárias”, ressaltou.

Foto: Joel Luiz/Agência de Notícias Alese

Por Junior Matos