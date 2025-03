Deputada Kitty Lima destaca investimentos que transformam a realidade sergipana

Nesta quarta-feira, 26 de março, a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para destacar os avanços promovidos pelo Programa Educação Nota 10, uma iniciativa do governo estadual que tem transformado a realidade da educação pública em Sergipe. Kitty celebrou o impacto positivo do programa, que já distribuiu mais de R$ 4,5 milhões em premiações, reconhecendo o esforço de alunos, professores e servidores.

A deputada também ressaltou o aumento significativo no investimento destinado à educação, com o governo Fábio Mitidieri alocando R$ 26 milhões ao programa em 2024, um acréscimo de R$ 10 milhões em relação ao ano anterior. “O futuro de Sergipe está sendo construído com dedicação, talento e oportunidades”, afirmou Kitty, reforçando seu compromisso com o fortalecimento de políticas públicas que priorizem a educação.

Além disso, Kitty Lima aproveitou a oportunidade para abordar a importância de investimentos em infraestrutura, destacando as recentes obras de modernização em escolas estaduais, como a entrega do auditório e melhorias estruturais no Colégio Estadual João XXIII, em Ribeirópolis. “Essas ações não apenas melhoram o ambiente escolar, mas também refletem o compromisso do governo com a qualidade de ensino e a dignidade dos estudantes”, pontuou.

A deputada também mencionou a relevância das obras de saneamento e infraestrutura em Moita Bonita, que incluem a implantação de 10 km de tubulação e a pavimentação de ruas no Povoado Moita de Cima. “Esses projetos são fundamentais para garantir qualidade de vida e desenvolvimento para as comunidades do interior do estado”, destacou.

Kitty Lima reafirmou seu apoio a iniciativas que promovam uma educação pública mais inclusiva e de qualidade, além de reforçar a necessidade de valorizar os profissionais da área e criar condições para que os estudantes superem desafios e alcancem seus objetivos.

Fonte: Assessoria