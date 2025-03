Deputada Kitty Lima Destaca trabalho da Superintendência da Causa Animal na Alese

a sessão plenária desta quinta-feira, 27 de março, na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), a deputada Kitty Lima (Cidadania) parabenizou o trabalho realizado pela Superintendência da Causa Animal, vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, pelo serviço de castração animal. A parlamentar destacou a importância dessa política pública para a população sergipana.

Compromisso com a Saúde Pública e Bem-Estar Animal

Durante seu discurso, Kitty Lima enfatizou que o controle populacional de animais é essencial para a erradicação de doenças e para a promoção do bem-estar animal. “Essa é uma política pública que vai ajudar muito a população sergipana. O controle de animais ajuda na erradicação de doenças. É preciso enaltecer o trabalho realizado pela Superintendência da Causa Animal”, afirmou a deputada.

A parlamentar também ressaltou que, nesta quinta-feira, estão sendo realizadas 36 castrações de gatos, destacando o compromisso e o amor com que o trabalho é conduzido. “O trabalho é realizado com muito compromisso e amor”, concluiu Kitty Lima.

Reconhecimento e Impacto

A atuação da Superintendência da Causa Animal reflete o compromisso do governo estadual com a saúde pública e o cuidado com os animais. A deputada Kitty Lima, conhecida por sua defesa da causa animal, reforça a importância de políticas públicas que promovam a inclusão e o bem-estar, beneficiando tanto os animais quanto a sociedade.

