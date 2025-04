DEPUTADA KITTY LIMA É A NOVA VICE-LÍDER DO GOVERNO NA ALESE; “ESSA NOVA MISSÃO NÃO ANULA MINHA ESSÊNCIA”

A deputada estadual Kitty Lima foi anunciada como nova vice-líder do Governo na Assembleia Legislativa de Sergipe. É a primeira vez que uma mulher assume o posto na Casa.

Em discurso na tribuna, Kitty destacou o simbolismo da conquista e reforçou seu compromisso com a equidade, a causa animal, a sustentabilidade e o desenvolvimento social.

“Essa nova missão não anula minha essência — me fortalece para construir mais pontes e garantir que as pautas que represento tenham ainda mais força”, afirmou.

A parlamentar agradeceu a confiança do governador Fábio Mitidieri e destacou a abertura ao diálogo que vem recebendo desde o início da gestão. “Hoje tenho acesso ao governador que nunca tive em nenhuma outra gestão. Isso é respeito com os diferentes e compromisso com o futuro de Sergipe”, completou.

Kitty também fez questão de reconhecer o avanço das políticas públicas voltadas à causa animal em Sergipe, citando a criação da Superintendência de Proteção Animal e o aumento das campanhas de adoção e castração. Segundo ela, “cuidar de gente também é cuidar dos animais”.

Na nova função, a deputada pretende seguir atuando com independência, coerência e diálogo, características que marcaram sua trajetória desde o início da vida pública. “Meu papel será o de aproximar ideias, ouvir a população e fortalecer as pautas que representam um Sergipe mais justo, verde e humano.”

Kitty encerrou o discurso reafirmando seu compromisso com o mandato popular que a elegeu. “Sigo com a mesma voz que ecoou das ruas até esta tribuna, agora com ainda mais responsabilidade: a de ajudar a liderar com coragem e consciência.”

