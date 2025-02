Deputada Kitty Lima e lutadora Eduarda Ronda discutem apoio ao esporte sergipano

Na manhã desta sexta-feira, 14, a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) recebeu a lutadora de MMA Eduarda Ronda para uma conversa sobre os desafios enfrentados pelos atletas sergipanos. Durante a reunião, foram debatidas questões como a necessidade de mais apoio financeiro, estrutura adequada para treinamentos e políticas públicas que incentivem o crescimento do esporte em Sergipe. Eduarda Ronda, que é natural de Riachuelo, tem se destacado no MMA, inclusive sendo a primeira mulher sergipana a integrar o hall de lutadoras do Ultimate Figthing Championship (UFC), ressaltou as dificuldades enfrentadas pelos atletas e a importância do incentivo governamental para que possam competir em alto nível.

Sempre defensora do esporte, Kitty, que é atleta do Sergipe Atenas Flag e representa o estado em âmbito nacional, reafirmou seu compromisso com a valorização dos talentos locais e a busca por mais incentivos para a categoria. “Sei bem o que é a luta diária dos atletas. O esporte transforma vidas, abre portas e precisa de mais investimento. Nosso mandato está comprometido com essa pauta, buscando sempre melhores condições para nossos talentos”, afirmou Kitty Lima.

O encontro reforça a importância de um olhar atento para o esporte sergipano, garantindo que atletas como Eduarda Ronda tenham o suporte necessário para continuar representando o estado com excelência.

Texto e foto assessoria