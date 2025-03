Deputada Kitty Lima e vereador Lucas Lima unem forças pela causa animal em Dores

A deputada estadual Kitty Lima, reconhecida por sua incansável luta em defesa dos direitos dos animais, uniu forças com o vereador Lucas Lima, de Nossa Senhora das Dores, para promover uma ação transformadora na cidade. Juntos, eles estão liderando uma iniciativa de castração de felinos, com triagens marcadas para o dia 28 de abril e procedimentos cirúrgicos no dia 29.

Essa parceria não apenas reforça o compromisso de ambos com o bem-estar animal, mas também destaca a importância de políticas públicas eficazes para o controle populacional e a saúde dos animais. Kitty Lima enfatizou: “Essa é mais uma etapa do nosso compromisso em garantir políticas públicas eficazes para os animais de Sergipe”, pontuou.

O vereador Lucas Lima também ressaltou que, após essa etapa, os cães serão o foco do programa, ampliando ainda mais o impacto positivo na comunidade. A população é incentivada a participar, garantindo mais saúde e qualidade de vida para seus animais. “Vamos juntos promover o controle populacional e o bem-estar dos nossos animais”, disse.

