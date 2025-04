Deputada Kitty Lima entrega Título de Cidadão Sergipano a Geraldo Azevedo

O cantor, compositor e violonista Geraldo Azevedo agora é oficialmente cidadão sergipano. A homenagem foi concedida pela Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), em solenidade realizada na noite desta sexta-feira, 11 de abril, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju. O Título de Cidadão Sergipano foi proposto pela deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) e aprovado por unanimidade pelos parlamentares.

A entrega da honraria acontece em um momento simbólico: em 2025, o artista completa 80 anos de vida e mais de cinco décadas de carreira dedicadas à Música Popular Brasileira. Ícone da MPB nordestina, Geraldo Azevedo é autor de sucessos como Dia Branco, Moça Bonita, Táxi Lunar e Caravana, músicas que marcaram gerações e emocionam públicos por todo o Brasil.

Durante a cerimônia, a deputada Kitty Lima destacou a relação afetiva do artista com Sergipe. “Mais do que uma homenagem, é uma forma de dizer: Sergipe é também a casa de Geraldo Azevedo. Seu carinho pelo nosso povo é recíproco. Essa noite ficará marcada na história da cultura sergipana”, afirmou a parlamentar.

Após receber o título, Geraldo Azevedo agradeceu a homenagem e reafirmou sua conexão com o estado. “Sergipe sempre me acolheu com muito amor. Agora, de forma oficial, sou também filho desta terra”, declarou, emocionado.

Com diversas apresentações em solo sergipano ao longo da carreira, Geraldo Azevedo já passou por palcos como o próprio Teatro Tobias Barreto, o Festival de Artes de São Cristóvão e eventos populares pelo interior do estado, onde é recebido com entusiasmo por gerações de fãs.

