Deputada Kitty Lima fala sobre a proteção e os direitos dos animais comunitários

Na manhã desta quinta-feira, 13, durante o Grande Expediente da Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), repercutiu o atropelamento fatal do gato Fofão, em um condomínio do bairro Jardins, Zona Sul de Aracaju.

Na Tribuna, a parlamentar celebrou a devida investigação e o subsequente indiciamento de um morador e de uma funcionária do condomínio. A deputada frisou que tudo isso só é possível porque Sergipe foi pioneiro ao reconhecer os animais comunitários em seu Código de Proteção aos Animais, instituído pela Lei 8366 de 2017 e posteriormente aprimorado pela Lei 8582 de 2019, de sua autoria.

“Este caso, Senhoras e Senhores, é emblemático. Ele revela que, quando há mobilização, fiscalização e legislação eficaz, avançamos na responsabilização de quem comete maus-tratos contra os animais. Gostaria de parabenizar a Delegacia de Proteção Animal pelo trabalho realizado e reforçar que este Parlamento segue atento e vigilante para garantir que crimes como este não fiquem impunes”, afirmou.

Kitty discursou ainda sobre uma luta muito significativa sobre a qual a mesma se debruçou e que resultou na aprovação da Lei 8.628/2019,que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Fibromialgia. Salientando que a provação da lei significou um marco para o Estado de Sergipe e, sem dúvida, um exemplo de como a política pode ser um instrumento transformador na vida das pessoas, Kitty Lima pontuou que durante o seu primeiro mandato como deputada estadual, lutou para garantir mais dignidade e acessibilidade às pessoas com fibromialgia. E hoje, graças um feito grandioso do Governo de Fábio Mitidieri, o Estado deu mais um passo nessa direção, promovendo a entrega de carteiras de identificação às pessoas com fibromialgia.

“Essa vitória reflete o compromisso de todos nós com as causas sociais e com as pessoas que dependem da sensibilidade e da ação do poder público. É a prova de que, juntos, governo, parlamento e sociedade civil, podemos avançar na construção de um Sergipe mais justo e inclusivo”, declarou.

Outros destaques

Kitty Lima também destacou que a entrega, por parte do Governo de Sergipe, de 26 novas ambulâncias para renovação da frota do (Samu). Tais veículos, obtidos com recursos oriundos de doações de Ministério da Saúde, serão distribuídas nas bases de Aracaju, Areia Branca, Capela, Nossa Senhora do Socorro, Itabaianinha, Propriá, Tobias Barreto, Carira, Carmópolis, Nossa Senhora da Glória, Indiaroba, Lagarto, Laranjeiras e Cristinápolis e significam uma renovação de 100% da frota.

Texto e foto assessoria