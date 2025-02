Deputada Kitty Lima garante avanço na proteção dos gatos comunitários da UNIT

Em segunda reunião após a repercussão do desaparecimento de gatos no Campus Farolândia da Universidade Tiradentes (UNIT), a deputada estadual Kitty Lima intensificou o diálogo com a instituição e os protetores dos animais, resultando na apresentação de um plano de ação voltado à proteção e ao bem-estar dos felinos comunitários.

E,m encontro com a diretoria da UNIT, Kitty reforçou a importância da segurança jurídica dos chamados “animais comunitários” e explanou sobre os direitos desses animais. A partir desse debate, a universidade formalizou um compromisso com a causa animal e apresentou um plano de trabalho que será implementado com recursos próprios da instituição.

Entre as ações previstas no plano estão:

✅ Contratação de clínica veterinária terceirizada para atendimento dos gatos que vivem no campus;

✅ Chipagem dos animais, garantindo identificação e controle populacional;

✅ Construção de um gatil, proporcionando um espaço seguro e adequado para os felinos;

✅ Fornecimento regular de alimentação, assegurando o bem-estar nutricional da colônia;

✅ Campanhas de adoção e fortalecimento de vínculo entre os alunos e os animais, por meio de ações educativas, visitação guiada e iniciativas de combate ao abandono.

Além de ser implementado no Campus Farolândia, o plano será expandido para outros campi do Grupo Tiradentes, como Estância e Itabaiana, ampliando o impacto positivo da medida.

A deputada Kitty Lima celebrou a iniciativa e ressaltou a importância do engajamento institucional na defesa da causa animal:

“Esse é um grande avanço para a proteção dos animais comunitários da UNIT. A universidade está dando um passo fundamental ao reconhecer a importância desses felinos e assumir um compromisso concreto com sua segurança e bem-estar. Seguiremos acompanhando e garantindo que todas essas medidas sejam cumpridas e ampliadas.”

Com esse avanço, Kitty Lima reafirma seu papel como principal referência na defesa dos direitos dos animais em Sergipe, garantindo políticas eficazes e construindo parcerias para fortalecer a causa. A implementação do plano será monitorada pelos protetores locais, assegurando que os gatos da colônia tenham uma vida digna e protegida dentro da universidade.

Texto e foto assessoria