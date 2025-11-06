Deputada Kitty Lima pede união do Cidadania para defender Ricardo Marques

A deputada Kitty Lima (Cidadania) usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nesta quinta-feira (6) para defender o vice-prefeito de Aracaju, o jornalista Ricardo Marques (Cidadania) e pedir que o colega deputado Georgeo Passos (Cidadania) também se pronuncie quanto ao suposto desentendimento com a prefeita Emília Corrêa (PL).

“Gostaria que o deputado Georgeo também se posicionasse pois precisamos fazer justiça, afinal nós somos do mesmo partido do vice-prefeito. O silêncio de Georgeo Passos está prejudicando o partido como um todo e hoje eu faço a defesa para um companheiro de caminhada que é o vice-prefeito de Aracaju. Ricardo é um quadro valoroso do nosso partido e isso é inegável. Infelizmente temos visto um movimento contrário a ele. Ricardo tem sido vítima de uma sequência de atos que na prática revela perseguição política dentro e fora do partido. No Cidadania ele foi colocado em uma condição difícil: ou aceitava sem maioria ou ficava fora da presidência”, lamenta.

Kitty Lima informou que nos primeiros dias de gestão de Ricardo Marques como vice-prefeito de Aracaju, teve o mesmo teve retirado o espaço político tradicionalmente destinado ao cargo. “Os Conselhos Municipais foram retirados, que historicamente serviam como pontgo diálogo entre a sociedade e o governo. Não foi só isso: depois criaram uma Secretaria de Comunicação paralela, esvaziando as atribuições que por direito e por confiança popular pertenciam ao vice-prefeito e mais recentemente assistimos a exoneração de pessoas ligadas a Ricardo e as declarações da prefeita dizendo que lutou para o grupo aceitasse Ricardo como vice; como se isso diminuisse a importância de quem foi essencial para a vitória da prefeita. Os aracajuanos sabem que se Ricardo não estivesse onde está, aquela vitória não teria acontecido”, observa.

A parlamentar afirmou que o que se faz com o vice-prefeito atinge todo o partido Cidadania. “Nós precisamos do apoio de todos os integrantes do partido e não só da deputada Kitty Lima, mas também do deputado Georgeo Passos. A gente precisa ter voz para defender quem é o quadro do Cidadania porque o partido não é um nome isolado, mas o símbolo do nosso compromisso com a política limpa, com a esperança da renovação e com a ideia que ainda é possível fazer diferente. Atacar o vice-prefeito é atacar o nosso partido e o que ele tem de mais autêntico, que é a crença em novos rostos, novas práticas e novas ideias. Ricardo é um nome capaz de construir uma candidatura forte para deputado federal e consolidar o partido no cenário nacional, mostrando que é possível fazer política sem barganha. Também me solidarizo com Sueli Barreto, uma mulher forte com trajetória honrada, militante do Cidadania há mais de 20 anos; uma estanciana de fibra e vem sendo injustiçada por apoiar Ricardo Marques, tendo sido excluída de participação nos órgãos diretivos do partido. Eu sempre fui do Cidadania e também muito perseguida, inclusive por assessores do deputado Georgeo Passos e pessoas ligadas a ele me atacando nas redes sociais. Precisamos de Georgeo e que o Cidadania esteja forte e não que fique em silêncio”, enfatiza.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza