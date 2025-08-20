Deputada Kitty Lima propõe criação de Observatório Animal de maus-tratos em Sergipe

Com o objetivo de ampliar a transparência e fortalecer o combate à violência contra os animais, a deputada estadual Kitty Lima apresentou indicação à Secretaria de Segurança Pública (SSP-SE) solicitando a criação de um Portal de Transparência – Observatório Animal.

A proposta prevê um sistema unificado de informações, reunindo dados da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais (DEPAMA) e de outras delegacias que registram ocorrências de maus-tratos. O Observatório disponibilizaria estatísticas de denúncias, inquéritos, resgates, status das ocorrências e até dados de acidentes de trânsito envolvendo animais.

Para a deputada, o portal será um marco para Sergipe:

“Com informações acessíveis, poderemos elaborar políticas públicas mais eficazes, dar mais confiança ao cidadão que denuncia e fortalecer a rede de proteção animal. É um passo importante para transformar a forma como o Estado combate os maus-tratos”.

Assessoria Kitty Lima