Kitty Lima realiza reunião histórica com protetores e órgãos da causa animal

A deputada estadual Kitty Lima promoveu, nesta semana, um encontro inédito de escuta e diálogo com protetores independentes, representantes de ONGs e órgãos públicos ligados à causa animal. A reunião contou com a presença da Diretoria de Proteção Animal do Estado (Diproan), da Secretaria Municipal de Proteção Animal de Nossa Senhora do Socorro, além de protetores das cidades de Aracaju, Itabaiana, Itabi, Porto da Folha, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro e de outras regiões do estado.

O encontro teve como objetivo aproximar ainda mais o mandato da deputada das demandas de quem atua diariamente na linha de frente da proteção animal, ouvindo relatos, sugestões e críticas, e construindo juntos novas estratégias para avançar nas políticas públicas voltadas aos animais.

Escuta ativa e construção conjunta

Durante a reunião, Kitty Lima reconheceu a importância dos protetores independentes e das organizações que sustentam a causa animal, muitas vezes com recursos próprios e enfrentando grandes desafios. A parlamentar reforçou seu compromisso de manter o canal aberto de diálogo e destacou a necessidade de fortalecer a rede de proteção animal em Sergipe.

“Esse encontro é apenas o início de um novo ciclo. O nosso mandato sempre trabalhou pela causa, mas sabemos que não basta legislar: precisamos estar lado a lado com quem faz a diferença todos os dias. A ideia é transformar essa escuta em uma agenda permanente de diálogo e de conquistas, por eles”, afirmou a deputada.

Avanços já conquistados

Ao longo do encontro, a parlamentar apresentou um panorama das conquistas dos últimos anos, a exemplo da:

– Criação da Diretoria de Proteção Animal do Estado, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, que já registra números expressivos: mais de 7 mil famílias atendidas e mais de 4 mil animais castrados, além da previsão de lançamento do Pet Saúde e do Banco de Ração ainda neste semestre.

– Criação da Secretaria Municipal de Proteção Animal de Nossa Senhora do Socorro, a primeira do tipo no estado, fruto direto da luta coletiva.

– Mais de R$ 2 milhões em emendas parlamentares destinadas exclusivamente à causa animal durante o 1º mandato.

– Aprovação de leis fundamentais para a proteção animal, como o reconhecimento do animal comunitário e a proibição de fogos de artifício barulhentos (da qual é coautora), além de novos projetos em tramitação.

– Lançamento do Vade-Mécum Comentado da Proteção Animal, um marco de institucionalização da pauta em Sergipe, que reúne legislações e comentários técnicos para apoiar gestores, protetores e operadores do direito.

Esses avanços mostram a consolidação de uma política pública estruturante para os animais, fruto da luta coletiva que vem sendo construída em Sergipe.

Próximos passos

Da reunião, surgiu o compromisso de realizar um ciclo de encontros regionais com protetores e gestores municipais, ampliando o alcance da escuta e fortalecendo a rede de proteção em diferentes territórios. A proposta é transformar essa agenda em um movimento permanente, com calendário contínuo de reuniões e a criação de um conselho participativo da causa animal.

Unidos por eles

A presença de protetores de diversas regiões, aliados a órgãos estaduais e municipais, reforçou a importância da união de forças para que Sergipe avance cada vez mais na defesa dos direitos dos animais.

“A causa animal não tem fronteiras e nem partido. É uma luta coletiva que precisa de união. Estamos dando mais um passo importante para transformar Sergipe em referência nacional”, concluiu Kitty Lima.

