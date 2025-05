Deputada Kitty Lima recebe comitiva de Carira para fortalecer ações em defesa dos animais

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) recebeu, nesta terça-feira (6), uma comitiva do município de Carira em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para discutir estratégias voltadas à causa animal.

Participaram do encontro o secretário de Agricultura de Carira, Carlos Alberto Vieira, e o radialista e professor Júlio César.

Durante a reunião, os representantes solicitaram apoio da parlamentar para a destinação de emendas e a articulação de políticas públicas voltadas ao bem-estar dos animais.

Kitty reafirmou seu compromisso com a causa e se colocou à disposição para colaborar na construção de iniciativas que promovam a proteção animal em todas as regiões do estado.

