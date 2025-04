Deputada Kitty Lima reforça necessidade de Hospital Veterinário em Aracaju

Em reunião recente com representantes da Prefeitura de Aracaju, a deputada estadual Kitty Lima voltou a defender a criação do Hospital Veterinário Municipal, proposta que integra o plano de governo da prefeita Emília Corrêa.

Durante o encontro, a prefeita informou que a administração está estudando a implantação do hospital por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), alternativa que busca viabilizar o projeto com maior agilidade e menor custo para o município.

Comprometida com a causa animal, Kitty Lima colocou seu mandato à disposição para contribuir com a destinação de emendas parlamentares e articulação de recursos que garantam a efetivação do hospital. “Estamos prontos para ajudar. O hospital veterinário é uma demanda urgente para a nossa cidade e para o bem-estar dos animais”, destacou a deputada.

A criação do Hospital Veterinário Municipal representa um avanço histórico para a política pública de proteção animal em Aracaju. Além de oferecer atendimento gratuito ou de baixo custo, o hospital atenderá principalmente animais resgatados, de famílias de baixa renda e de protetores independentes, que muitas vezes não têm condições de custear tratamentos.

Outro ponto importante é que a estrutura prevista para o hospital poderá apoiar campanhas de vacinação, castração e prevenção de zoonoses, contribuindo para o controle populacional de animais e para a saúde pública. A integração desses serviços reforça o papel social do hospital e amplia sua relevância para toda a população.

Kitty Lima lembra ainda que o hospital será um espaço para práticas de estágio e aperfeiçoamento de estudantes de Medicina Veterinária, fortalecendo a formação de novos profissionais e criando oportunidades de parcerias com instituições de ensino.

Fonte: Assessoria de Comunicação