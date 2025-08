Deputada Kitty Lima representa Sergipe em maior conferência legislativa do mundo, nos EUA

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) está em Boston (EUA), onde participa da Cúpula Legislativa da NCSL 2025 (National Conference of State Legislatures), considerada o maior encontro parlamentar do mundo. O evento acontece entre os dias 5 e 7 de agosto, reunindo legisladores, especialistas e gestores públicos de diversos países para discutir os rumos das políticas públicas no cenário global.

Representando o Brasil e o estado de Sergipe, Kitty integra a comitiva da UNALE (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais) e cumpre uma agenda estratégica voltada à inovação legislativa, inclusão social — pautas que são marcas de sua atuação parlamentar.

Durante os três dias de evento, a deputada participa de painéis que tratam de temas contemporâneos como inteligência artificial aplicada ao legislativo, saúde mental de servidores públicos, comunicação política humanizada, resiliência de mulheres na política e parcerias internacionais para políticas sustentáveis.

“É uma oportunidade única de aprendizado e conexão com parlamentares do mundo todo. Volto pra Sergipe ainda mais preparada para propor soluções concretas e humanas, sempre com foco na proteção dos vulneráveis — sejam pessoas ou animais”, destacou a parlamentar.

Além de ampliar a visibilidade de Sergipe no cenário internacional, a participação de Kitty Lima fortalece o compromisso do seu mandato com a inovação, a escuta qualificada da sociedade e a construção de políticas públicas baseadas em evidências e experiências de sucesso ao redor do mundo.

Texto e foto assessoria