DEPUTADA KITTY LIMA RETORNA  À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PROMETE CONTINUAR LUTA PELA CAUSA ANIMAL

Ex-vereadora por Aracaju e ex-deputada estadual, Kitty Lima volta a ocupar uma cadeira na na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). A cerimônia de posse aconteceu nesta sexta-feira, 24, quando a parlamentar recebeu familiares, amigos e apoiadores em um coquetel oferecido pelo presidente da Casa, deputado Jeferson Andrade (PSD).

Defensora ferrenha da causa animal, Kitty que até o final do ano passado ocupava o cargo de superintendente de Proteção Animal do Estado de Sergipe, promete uma luta intensa em torno desta temática.

“Com certeza estou preparada. A causa animal tem muitas pautas na Assembleia Legislativa, com projetos protocolados que precisam ser colocados para andar”, afirmou entusiasmada.

Destaca-se que enquanto esteve deputada (2018-2022), Kitty Lima apresentou Projeto de Lei aprovado na Casa, propondo a criação da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (Depa), vinculado ao portal da Delegacia Virtual do Estado, com a finalidade de facilitar as denúncias de maus-tratos; fazendo com que as unidades policiais possam identificar e punir os infratores.

Primeira suplente da coligação (PSDB/CIDADANIA), Kitty assume o cargo de deputada estadual em substituição a Dr. Samuel Carvalho que a partir deste ano, está à frente da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro.

Fonte: Assessoria