Deputada Kitty Lima usa tribuna da Alese e cobra cumprimento da  Lei das Carroças

Na manhã desta quarta-feira, 5, durante a Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), cobrou a mesa diretora e os demais membros da casa para que possam vir a somar esforços em torno das pautas relacionadas à defesa animal.

Fazendo uso da tribuna, Kitty a visita que fez ao presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Hugo Esoj e cobrou o cumprimento da Lei 4951/2017, de sua autoria, enquanto vereadora, que trouxe um avanço ao proibir o transporte de resíduos da construção civil por veículos de tração animal.

Fazendo uma analogia aos avanços da indústria automotiva, a parlamentar disse que a manutenção deste tipo de veículo ( carroça) significa um retrocesso. “Estamos falando de carro elétrico e em Aracaju ainda seguimos com a existência de carroças e deixando de cumprir uma lei existente. Existem dispositivos legais para evitar a sobrecarga dos cavalos e fiz questão de cobrar uma fiscalização mais rigorosa e uma postura mais ativa da Emsurb.

Estive conversando com os carroceiros e eles entendem e têm o interesse de avançarmos neste sentido”, explanou.

Por fim, a deputada fez um aporte à fala do deputado Georgeo Passos (Cidadania), que pediu celeridade na tramitação de um projeto que propõe a proibição de fogos de artifícios barulhentos em âmbito estadual.

“Fico feliz em saber da proposta e da preocupação do deputado Georgeo Passos com relação ao bem-estar dos animais que ficam incomodados com o barulho dos fogos e vou me somar às essa luta”, garantiu.

Outros destaques

A parlamentar também destacou a entrega da reforma e ampliação do Centro de Excelência Professor Abelardo Romero Dantas, em Lagarto e a doação de rações que o Governo de Sergipe vem fazendo a ONGs como a Adasfa.

Texto e foto assessoria