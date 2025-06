Deputada Lidiane Lucena comemora abertura de Centro de Hemodinâmica

A deputada Lidiane Lucena (Republicanos) usou a Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) para destacar a abertura do Centro de Hemodinâmica do Hospital de Urgências de Sergipe (Huse). A nova unidade será inaugurada na sexta-feira (13) e será especializada em procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar doenças do coração e do sistema cardiovascular.

Os procedimentos, como cateterismo cardíaco e angioplastia com implante de stent, permitem identificar obstruções nas artérias. “Com o novo Centro de Hemodinâmica podemos evitar deslocamento de pacientes para outros hospitais públicos ou privados. Quero parabenizar o Governo do Estado por mais essa ação”, declarou a deputada Lidiane Lucena.

A parlamentar também comemorou a realização da primeiro cateterismo cardíaco no Huse. é um exame invasivo que permite visualizar as artérias e câmaras do coração, auxiliando no diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas.

Foto: Joel Luiz/Agência de Notícias Alese

Por Junior Matos