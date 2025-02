Deputada Lidiane Lucena ressalta aplicação da vacina Palivizumabe

A deputada Lidiane Lucena (Republicanos) usou a Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta quarta-feira (26) para destacar a aplicação do imunizante Palivizumabe, destinado à prevenção de bronquiolite viral em crianças menores de dois anos. De acordo com ela, a aplicação do imunizante é um passo muito importante para a proteção da nossa população infantil.

“A bronquiolite, uma das principais causas de internações e óbitos em crianças pequenas, é provocada pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que, especialmente nos primeiros meses do ano, coloca em risco a saúde de bebês prematuros e crianças com condições de saúde já delicadas, como cardiopatias congênitas e displasia broncopulmonar.”, explicou Lidiane Lucena.

A vacina

A administração da vacina vai garantir uma proteção importante para os bebês prematuros nascidos com menos de 28 semanas de gestação e para as crianças com até dois anos que possuem doenças cardíacas. Com cinco doses distribuídas ao longo de seis meses, o medicamento, um anticorpo com durabilidade de 30 dias, forma um escudo para os pequenos contra infecções respiratórias graves.

“A saúde e o desenvolvimento infantil sempre foram grandes bandeiras para mim e estou muito feliz com a iniciativa do Governo do Estado, que investe de maneira eficiente e comprometida na prevenção e no tratamento de doenças que afetam as nossas crianças”, destacou.

Cannabis

Para Lidiane Lucena, outro marco na saúde sergipana tem sido o pioneirismo na distribuição de produtos derivados de Cannabis pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Em dez meses, já foram implementados protocolos clínicos para pacientes com epilepsia refratária e Transtorno do Espectro Autista (TEA), proporcionando um acolhimento terapêutico responsável e qualificado”, finalizou a deputada Lidiane Lucena.

Foto: Jadilson Simões/Agência de Notícias Alese

Por Junior Matos