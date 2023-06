Deputada Linda Brasil cobra transparência com gastos do governo nos festejos juninos

A deputada Linda Brasil (PSOL), mostrou preocupação durante pronunciamento na Sessão Plenária desta quarta-feira (21), na Assembleia Legislativa de Sergipe, com os gastos relativos aos festejos juninos realizados pelo Governo do Estado. De acordo com a parlamentar, é preciso ter mais transparência e equilíbrio nas apresentações das bandas de renome nacional e dos artistas locais.

“Estamos trazendo algumas problematizações a exemplo de denúncias que estamos recebendo nas nossas redes sociais quanto a desorganização de eventos como o Arraiá do Povo, em que eles previram um público menor, mas durante o mês todo, vários artistas de renome nacional, que atraem a população estão se apresentando e o espaço ficou muito restrito porque a maior parte está reservado para os bares, restaurantes e camarotes. O espaço reservado para o público ficou limitado justamente por causa dos artistas de renome, o que gerou algumas questões de violência com as pessoas tentando entrar”, ressalta.

Linda Brasil observou não estar fazendo críticas à festa. “Os festejos juninos são considerados a maior festa cultural do nosso estado e a gente precisa sim valorizar, mas a gente precisa primeiro de transparência, pois não foi feito um processo de licitação por causa da urgência e o governo divulgou a realização do Arraiá do Povo desde março. São 18 milhões de dinheiro público usados com a contratação de artistas e 2 milhões disponibilizados para a estrutura e como uma empresa ganha esse dinheiro e organiza uma festa que está tendo problemas com a população? Então trouxemos essa denúncia para que essas coisas sejam evitadas e não aconteçam nos anos posteriores”, enfatiza lembrando que uma tragédia maior pode acontecer.

A deputada também ressaltou a desvalorização dos artistas locais. “A gente percebe uma diferença grande; tem artistas que cobram cachês muito altos e artistas sergipanos recebem valores simbólicos e as condições de camarins e logísticas são precárias. Trata-se de um evento importante, mas que precisa ser mais bem estruturado e que não prejudique a população”, entende.

Apartes

Em apartes, os deputados Garibalde Mendonça (PDT) e Luciano Pimentel (PP), apresentaram contraponto e saíram em defesa dos festejos juninos realizados pelo Governo do Estado.

“Mais transparência do que isso é impossível; é o maior evento de todos os tempos que o governador Fábio Mitidieri está fazendo aqui em Sergipe, beneficiando mais de 250 artistas da terra. A deputada fala que os investimentos são muito altos, mas são simultâneos: vão e voltam com os turistas; ganham os ambulantes e há geração de emprego e renda para o estado. É uma festa que deu certo; a exemplo do que vem acontecendo na Rua de São João, em vários municípios sergipanos e em Aracaju”, observou o vice-presidente da Alese.

O deputado Luciano Pimentel destacou a magnitude dos 30 dias do chamado País do Forró.

“O Governo do Estado colocou uma marca nova para Sergipe e os nossos festejos estão sendo um sucesso absoluto em termo de atração de turistas, geração de emprego e renda, atratividade e divulgação do nosso estado e esse é o primeiro ano. Nos próximos anos, certamente outras pessoas virão curtir. Concordo que precisamos cada vez mais fomentar os artistas sergipanos e trazer nacionais para dar chamamento aos nossos eventos. O governador e sua equipe do turismo acertaram no planejamento a exemplo do retorno da festa na rua São João”, avaliou.

Foto: Joel Luiz/Alese

Por Aldaci de Souza