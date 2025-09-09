Deputada Linda Brasil defende audiência pública sobre implantação de OSs na saúde

A deputada Linda Brasil (Psol) lamentou na Sessão Plenária desta terça-feira (9), na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), as denúncias feitas por médicos do Hospital da Criança quanto às Organizações Sociais (OSs) na unidade de saúde.

“Peço ao líder do Governo, deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil), a solicitação na Comissão de Saúde, de uma audiência pública para discutirmos esse processo de concessão dos serviços de saúde em nosso estado. O Governo não pode realizar essa movimentação sem ter uma discussão ampla. Se a Comissão de Saúde não realizar, farei pela Comissão de Direitos Humanos já que essa situação afeta o direito à saúde”, ressalta.

A deputada exibiu um vídeo com o presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. Helton Silva Monteiro, falando sobre as denúncias da categoria e destacando que o estado de Sergipe vive um retrocesso com a implementação das OSs nos hospitais, contratando profissionais, segundo ele, de forma irregular a exemplo do que vem acontecendo no Hospital da Criança.

O presidente do Sindimed disse no vídeo que o sindicato vai protocolar as denúncias no Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal e Ministério Público de Contas.

Linda Brasil enfatizou a necessidade de discutir o que chamou de privatização na área da saúde. “Isso para que não aconteça o mesmo que aconteceu com a Iguá e hoje estamos vendo vários resultados negativos para a nossa população e várias denúncias. Espero que a gente possa ter essa audiência para discutir esse problema”, afirma.

Cultura

A parlamentar também falou sobre artistas, fazedores e produtores de cultura. “A gente realizou um bate-papo com os artistas e as artistas para escutar as denúncias da categoria. Entre as demandas mais recorrentes estão a dificuldade de conseguir espaço para as suas atividades, inclusive para utilizar espaços públicos como o Teatro Atheneu e o Teatro Tobias Barreto; além da falta de transparência quanto aos recursos do Estado, pois a maioria dos projetos desenvolvidos pelos fazedores de cultura são a nível nacional”, observa lembrando que outra reclamação é sobre o Teatro Lourival Batista, desativado há sete anos, com a reforma paralisada desde 2018.

Ocupação

A deputada informou ter participado segunda-feira (8) de reuniões com representantes do Governo do Estado e do Movimento por Moradia Digna, sobre uma ocupação no antigo Hotel Pálace em Aracaju. “Foi feita uma ocupação simbólica no dia 7 de Setembro como forma de denunciar o abandono do Hotel Pálace e que existem vários imóveis públicos do nosso estado que podiam ser transformado em moradia digna como determina a Constituição”, destaca.

Excluídos

A deputada disse ainda que no último domingo (7) participou do Grito dos Excluídos na Avenida Barão de Maruim.

“O Grito dos Excluídos foi um momento muito especial no final do desfile de 7 de Setembro juntamente com os movimentos sindicais e sociais, que ocuparam a avenida lutando por pautas como que não haja anistia para os golpistas; o fim da escala 6×1, a taxação dos mais ricos por justiça social no país e a diminuição de impostos para as pessoas que ganham menos”, ressalta Linda Brasil mostrando um vídeo com sua participação no desfile.

