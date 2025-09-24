Deputada Linda Brasil defende prevenção aos abusos sexuais na internet

Entre os assuntos debatidos nesta quarta-feira (24) no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada Linda Brasil (Psol) ressaltou a realização de uma operação desencadeada pela Polícia Federal com foco no compartilhamento de conteúdos voltados para abuso sexual contra crianças e adolescentes.

“Trata-se de uma realidade em que nós não precisamos apenas de uma resposta penal, mas de políticas públicas preventivas que reduzam os índices de violência no ambiente digital, pois impacta a vida de crianças e adolescentes necessitando de orientação às famílias”, entende.

Linda Brasil acrescentou que apresentou um projeto de lei com a finalidade de incluir a política estadual de inclusão de política digital e educação midiática.

“Com isso podemos prever ações de formação, capacitação, letramento e proteção legal às crianças e adolescentes por meio da capacitação de professores, conselheiros tutelares e lideranças comunitárias, além de campanhas educativas e mecanismos de prevenção aos crimes digitais”, enfatiza informando que o PL previne a exposição de crianças e adolescentes aos conteúdos sexuais online.

“Ao mesmo tempo que reconhecemos a importância das investigações e do trabalho policial, afirmamos que a resposta do Estado não pode ser apenas repressiva, mas preventiva. Precisamos de políticas públicas que garantam ambientes virtuais mais seguros”, reitera.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza