Deputada Linda Brasil destaca Abril Verde e combate ao racismo religioso

Na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta quinta-feira (3), a deputada Linda Brasil (PSOL) falou sobre o crescimento de casos de intolerância religiosa no Brasil, contra os povos de terreiro. Na oportunidade, a parlamentar repercutiu dados disponibilizados pelo Disque 100.

“Os números falam por si: em 2024, 3.853 violações foram registradas no Disque 100, um aumento assustador de mais de 80% em relação a 2023, que teve 2.128 casos. E as religiões mais atacadas continuam sendo as de matriz africana: o Candomblé e a Umbanda, que juntas mais do que dobraram o número de registros em um ano. Somente nos primeiros dias de janeiro deste ano, 178 denúncias já haviam sido feitas, segundo o Disque 100, tendo mais uma vez o Candomblé e a Umbanda como os principais alvos dessa violência”, enfatizou a deputada Linda Brasil.

Lei aprovada

É de autoria da deputada a Lei nº 9.404/2024, que institui o Abril Verde, um mês voltado ao combate ao racismo religioso e à intolerância contra os povos de terreiro. O objetivo dessa lei é claro: dar visibilidade à luta das religiões de matriz africana, conscientizar a sociedade e cobrar políticas públicas que enfrentam essa violência de forma séria e estruturada.

“Mas uma lei não pode existir apenas no papel. O meu gabinete já oficiou a Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (SEASIC), cobrando ações concretas de conscientização e combate à intolerância religiosa, até agora nada foi feito. Queremos também que a Assembleia Legislativa de Sergipe, o Ministério Público Estadual e os demais órgãos estaduais também assumam um compromisso real com essa pauta e se somem a essa campanha”, cobrou a deputada Linda Brasil.

Palestra

Como parte do calendário de ações da campanha “Abril Verde”, a deputada Linda Brasil organizou a palestra palestra sobre a “Construção das Nações de Matrizes Africanas em Sergipe”, ministrada pelo professor Dr. Fernando Aguiar, babalaxé do Abassá São Jorge, segunda-feira dia 07, às 16h, na Casa Linda Brasil.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos