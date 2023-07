Deputada Linda Brasil destaca conclusão de Inquérito Policial que envolve Adema em Itabaiana e Itaporanga d’Ajuda

A deputada estadual Linda Brasil (PSOL), ocupou a Tribuna da Sessão Plenária desta quarta-feira (05), na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), para destacar a conclusão do Inquérito Policial nº 1693/2022, que investigou a prática de crime no âmbito da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), envolvendo os empreendimentos Centro de Tratamento de Resíduos (CTR), de Itabaiana, bem como o CTR de Itaporanga d’Ajuda.

Durante o respectivo discurso, a parlamentar destacou que a imprensa sergipana – ao longo das últimas semanas -, revelou que agentes públicos teriam recebidos valores em troca de pareceres favoráveis e licenças ambientais para os empreendimentos.

“Estou trazendo esta notícia para alertar esta Casa Legislativa. Foi debatido durante Audiência Pública – realizada sobre pesca artesanal -, que é preciso fazer um pente fino por parte do governo estadual e das autoridades nos licenciamentos realizados pela Adema, sob pena de crimes ambientais gravíssimos e prejuízos incalculáveis para a sociedade sergipana. Com isso, fica aqui meu apelo à Comissão do Meio Ambiente desta Casa para convidar a direção da Adema para falar sobre este assunte, bem como, os que foram tratados na Audiência”, enfatizou a deputada Linda Brasil.

Julho das Pretas

Outro assunto abordado por Linda Brasil foi o projeto ‘Julho das Pretas’, que terá como tema: ‘Mulheres Negras em Marcha por Reparação e Bem Viver’. Segundo a parlamentar, há dez anos – em especial nos meses de julho -, são realizadas atividades por intermédio de agenda conjunta e propositiva com organizações e Movimentos de Mulheres Negras no Brasil.

“Julho das Pretas é uma ação voltada para o fortalecimento de políticas públicas coletiva e autônoma das mulheres negras nas diversas esferas da sociedade criada em 2013 pelo ODARA, que é o Instituto da Mulher Negra, localizada em Salvador”, concluiu.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira