Deputada Linda Brasil destaca eleições na Universidade Federal

A deputada Linda Brasil (PSOL) usou a tribuna na sessão plenária desta quarta-feira (16) Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) para destacar o processo eleitoral ocorrido ontem na Universidade Federal de Sergipe (UFS). A chapa 2 composta pelos professores André Maurício e a professora Silvana Brêtas foi eleita. Eles ocuparão os cargos reitor e vice-reitora, respectivamente.

“Eles venceram em todas as categorias da comunidade acadêmica. foram mais de 10 mil votos de docentes, técnicos administrativos e estudantes. que fizeram história na luta por democracia dentro da UFS”, enfatizou a deputada Linda Brasil.

De acordo com a parlamentar, nos últimos anos, foram feitas denúncias sobre a atual gestão da UFS. Entre os pontos abordados estão: a falta de respeito à democracia interna da instituição de ensino superior. “ Fruto de uma intervenção do ex-presidente, que nega a ciência e ataca constantemente a democracia. Mas agora vencemos. E como ex-aluna da graduação e do mestrado, é uma alegria comemorar a vitória do projeto de universidade justa, democrática e representativa”, finalizou a deputada Linda Brasil.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos