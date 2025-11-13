Deputada Linda Brasil destaca mobilização contra a precarização de serviços públicos

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para destacar o ato público realizado na manhã desta quinta-feira, 13, que reuniu sindicatos de servidores públicos de Sergipe em conjunto com a Frente Ampla em Defesa do Serviço Público. A mobilização teve como objetivo defender os direitos da categoria e se posicionar contra a privatização dos serviços públicos.

Durante o pronunciamento, a parlamentar alertou para os riscos da transferência de responsabilidades do Estado para as Organizações Sociais (OSs), citando casos que envolvem fraudes e prejuízos ao atendimento da população.

A manifestação ocorreu em frente ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), onde foi protocolado um dossiê com denúncias de irregularidades relacionadas a contratos com essas empresas terceirizadas.

“O documento reúne evidências e relatos que apontam para o mau uso de recursos públicos e para a precarização das condições de trabalho e do atendimento à população, consequências diretas do avanço da terceirização e da entrega de setores estratégicos à gestão privada”, destacou Linda Brasil.

A deputada reforçou a necessidade de investimentos que fortaleçam o serviço público e garantam estabilidade aos servidores e o acesso universal a direitos fundamentais.

“Espero que o Tribunal de Contas possa cumprir seu papel de fiscalizar as irregularidades cometidas pelo Poder Executivo, que vem promovendo um verdadeiro projeto de sucateamento dos serviços públicos”, declarou.

Foto: Divulgação Ascom

Assessoria de Imprensa