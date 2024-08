Deputada Linda Brasil destaca sobre o retorno do recesso parlamentar

Durante a sessão plenária desta quinta-feira (1°) da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) a deputada Linda Brasil (PSOL) ocupou a tribuna para destacar o retorno das atividades em plenário do Poder Legislativo, após o período do recesso parlamentar entre os dias 18 e 31 de julho.

“Quero dar as boas vindas a todas e todos e nesse retorno do recesso parlamentar e início do segundo semestre legislativo. Desejo que a gente consiga desenvolver um bom trabalho, sem prejuízos políticos por causa das eleições municipais”, ressaltou a parlamentar Linda Brasil.

CADNI

A parlamentar recebeu ontem , a visita dos representantes do Centro de Apoio às Pessoas com Doenças Neuro Imunes de Sergipe (CADNI) as doenças neuroimunes são aquelas que afetam o sistema nervoso central, ou seja, quando o organismo ataca a si mesmo, a mais comum é a esclerose múltipla, porém existem outras, como a neuromielite óptica, a síndrome anti-MOG e as encefalites autoimunes.

“É importante sinalizar que esse mês se comemora o Agosto Laranja, em conscientização a esclerose múltipla, já deixo a sugestão para que a imprensa comece a aderir a campanha, quanto antes as pessoas tiverem consciência e forem diagnosticadas melhor se vive com a doença. A integrante do CADNI Camila, comentou na reunião que o Ambulatório de Tratamento de Doenças Neuroimunológicas surgiu de forma voluntária e tem prestado assistência médica a mais de 300 pessoas, para que o serviço seja fortalecido se faz necessária a formalização da contratualização do Ambulatório de Tratamento de Doenças Neuroimunológicas é fundamental para assegurar a continuidade e a melhoria dos serviços, tem sido tentado diálogo com a EBSERH, que deve receber o Centro amanhã. Esperamos que se sensibilizem”, falou Linda Brasil.

Linda Brasil explicou ainda que, representantes do CADNI dialogou com representantes da Secretaria de Estado da Saúde (SES). “ Faz mais de um mês que ocorreu essa reunião com secretário e esperamos que ele, de fato, dê encaminhamento às demandas do Centro, principalmente porque elas são sobre a agilidade no atendimento e o diagnóstico da população em geral, criando impactos positivos na saúde das pessoas e por também revelarem a necessidade da criação de Políticas públicas estaduais efetivas para que seja feito diagnóstico e tratamento”, ressaltou.

Assuntos como, os cargos comissionados no Poder Executivo e o aumento de casos de violência policial em Sergipe, também foram citados pela deputada Linda Brasil em seu pronunciamento na Tribuna.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos