LINDA BRASIL PARTICIPA DE CONVENÇÃO QUE OFICIALIZOU CANDIDATURA DO PSOL À PREFEITURA DE SÃO CRISTÓVÃO

Na noite de ontem, 6, durante a convenção partidária do PSOL São Cristóvão, a deputada estadual de Sergipe, Linda Brasil (PSOL), demonstrou preocupação com o futuro da cidade. Na ocasião, foram definidos os nomes de Daía como candidata a prefeita e do professor Celestino Barros como vice-prefeito, bem como os nomes das candidatas e candidatos à vereança, formando uma chapa com projeto político sério e comprometido com os direitos humanos, com o desenvolvimento social em diálogo com as questões socioambientais, com a valorização das trabalhadoras e trabalhadores e com a qualidade dos serviços públicos de São Cristóvão.

Em seu pronunciamento em apoio à chapa, Linda Brasil enfatizou o enorme potencial histórico e turístico de São Cristóvão, a quarta cidade mais antiga do Brasil. “São Cristóvão deveria ser um grande polo turístico e cultural brasileiro. Essa nossa cidade linda respira história, cultura, ancestralidade e é símbolo da nossa identidade”, declarou a deputada. No entanto, ela também denunciou o estado de abandono em que a cidade se encontra há anos, atribuindo a responsabilidade às gestões municipais anteriores que, segundo ela, favoreceram interesses empresariais e deixaram a população à mercê do descaso.

A deputada destacou que São Cristóvão, conhecida como a cidade mãe de Sergipe, precisa urgentemente de um projeto que priorize os direitos humanos, a moradia, a saúde e a educação de qualidade, além de melhorias no transporte público, saneamento básico, esporte, lazer, emprego e renda. “Não vamos permitir que os interesses políticos falem mais alto. São Cristóvão merece respeito!”, afirmou Linda Brasil.

Para Linda, a convenção do PSOL São Cristóvão, que lançou Daía e professor Celestino Barros como candidatos, é uma oportunidade real para que o povo são-cristovense mude a história política da primeira capital de Sergipe. “Quero parabenizar a chapa pelo compromisso assumido e reforçar que confio muito na capacidade política e no compromisso de Daía e do professor Celestino para transformar São Cristóvão. Tenho certeza que vocês são a melhor escolha para essa cidade tão amada!”, concluiu a deputada.

Foto: Ascom Linda Brasil

Por Marcela Prado