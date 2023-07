Deputada Linda Brasil participa de homenagem aos 44 anos de Marielle Franco

A deputada estadual de Sergipe, Linda Brasil (Psol), participou na noite da última quinta-feira, 27, no Centro de Artes da Maré, na cidade do Rio de Janeiro, do lançamento do livro de Marielle Franco, uma fotobiografia em homenagem à memória da vereadora carioca, que foi brutalmente assassinada em 14 de março de 2018.

O livro traz fotos e declarações de diferentes fases da vida de Marielle Franco e vem fortalecer a defesa da memória da vereadora, que se estivesse viva, completaria 44 anos. A fotobiografia é fruto de uma parceria do Instituto Marielle Franco com a vereadora Mônica Benício e a editora Azougue Editorial.

Juntamente com as parlamentares Benny Briolly (Psol-RJ), Talíria Petrone (Psol-RJ), Renata Souza (Psol-RJ) e a própria Mônica Benício (Psol-RJ), Linda Brasil acompanhou as homenagens ao lado de Anielle Franco, Ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle, e dos demais familiares. Uma noite que emocionou a deputada.

“Celebrar o aniversário de 44 anos do nascimento de Marielle Franco é uma forma de homenagear e manter viva a história de uma mulher inspiradora que ajudou a revolucionar a forma de fazer política em nosso país. Marielle lutou incansavelmente por justiça social, igualdade e pelos direitos das comunidades marginalizadas. A sua luta pelas mulheres negras mobilizou e mobiliza diversas outras mulheres, como as trans e travestis, a ocuparem espaços na política”, destacou Linda Brasil.

Em Sergipe, a mandata da deputada Linda Brasil faz parte da Agenda Marielle Franco, que é um conjunto que práticas e compromissos políticos antirracista, feminista, LGBTQIA+ e populares, que se inspiram na forma de fazer política da vereadora. Em fevereiro deste ano, a Câmara Municipal de Aracaju (CMA), aprovou, em redação final, o PL 119/2021 que denomina a Praça Marielle Franco a atual Praça Coqueiral, no bairro Porto D’antas, que ainda não tinha um nome específico. O projeto foi apresentado por Linda Brasil, no período em que esteve como vereadora da capital, e representa uma singela homenagem a todas as sementes de Marielle.

“Essa é uma homenagem a Marielle, que foi uma importante defensora dos Direitos Humanos, com contribuição nacional sobre questões como combate ao racismo, combate à criminalização da pobreza e enfrentamento ao genocídio da população negra das periferias. Infelizmente, ela foi assassinada em 2018, mas seu legado continua vivo, sendo um símbolo de resistência e luta contra a violência e a opressão”, enfatizou Linda.

Inspirada nas proposições da Agenda Marielle Franco, a deputada Linda Brasil protocolou na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) dois projetos de lei. O primeiro autoriza o funcionamento em horário noturno das creches, pré-escolas, instituições de educação infantil e centros de educação infantil conveniadas ao Sistema Estadual de Ensino de Sergipe e dá outras providências. O segundo trata da criação do dossiê da mulher sergipana que consistirá na elaboração de estatísticas periódicas sobre as mulheres atendidas pelas políticas públicas sob ingerência do Estado de Sergipe.

Foto: Ascom

Por David Rodrigues