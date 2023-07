Deputada Linda Brasil pede discussão aprofundada sobre projetos em tramitação na Assembleia Legislativa

Na manhã desta quinta-feira (13), a deputada estadual Linda Brasil (PSOL), pediu que a haja uma discussão aprofundada com a sociedade civil organizada, bem como com os movimentos sociais, a fim de discutir o projeto do ICMS Social. Na oportunidade, a parlamentar pediu a retirada de pauta do projeto de empréstimo no valor de 300 milhões de reais por avaliar arriscado promover a aprovação sem uma melhor apreciação dos deputados.

“Acho surreal a gente ter que aprovar um projeto de empréstimo de 300 milhões de reais; sabemos que é importante porque fala de incentivo à Cultura, de criar casas de valorização à Cultura. É muito triste ter que votar mais um empréstimo em cima da hora, sem recebermos o projeto para fazer uma avaliação, uma apreciação mais aprofundada”, afirmou a parlamentar.

A deputada Linda Brasil disse ainda que trechos retirados da LDO, por intermédio de emendas, precisam ser reintegrados. “Queria trazer uma recomendação que foi entregue pelo Sintese, para que o projeto do ICMS social fosse retirado de pauta para ter uma discussão mais aprofundada, com os setores ligados a educação e a saúde. Porque esse projeto vai diminuir o incentivo nos municípios que investem na qualidade dessas áreas. Não podemos modificar um projeto tão importante, sem que haja uma discussão com a sociedade civil organizada e com os movimentos sociais. Espero também que os trechos da LDO que foram retirados, possam ser reintegrados”, ressaltou a parlamentar.

Foto: Jadilson Simões

Por Paulo Santos