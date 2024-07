Deputada Linda Brasil pede mais investimentos em Saúde e Educação

Nesta terça-feira (2) a deputada Linda Brasil (PSOL) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) para pedir mais investimentos nas áreas da saúde e educação. Na oportunidade, a parlamentar repercutiu ainda o pagamento de R$ 900 mil de cachê ao cantor Wesley Safadão, que se apresentou no último dia 28, no Arraiá do Povo.

“Nós gostaríamos muito que o empenho e a agilidade demonstrados pelo governador Fábio Mitidieri na contratação de Wesley Safadão fossem aplicados também para resolver as situações preocupantes na saúde. Existem situações críticas nos hospitais, com filas de espera para cirurgias e falta de insumos. Quero essa agilidade na destinação de orçamento maior para combate à fome, segurança, para atingir o investimento constitucional mínimo previsto em saúde e educação todo mês”, destacou a parlamentar Linda Brasil.

Para Linda Brasil é importante que o Governo do Estado resolva as questões relacionadas às cirurgias de bucomaxilo, aos procedimentos de reversão dos ostomizados, a climatização e reformas de escolas, entre outras demandas.

“Segundo o IBGE está em 1° lugar em insegurança alimentar e nutricional. Mais de 120 mil pessoas acordam, todos os dias, na incerteza se terão uma alimentação na mesa. Queríamos muito todo esse empenho e agilidade do governador para pensar políticas públicas que protejam nossas crianças e adolescentes. A contratação do artista por R$900 mil, de última hora, demonstra, na prática, aquilo que sempre denuncio: quando o sistema político quer, ele age com celeridade para resolver questões que envolvem grandes gastos, inclusive no pagamento de artistas”, enfatizou Linda Brasil.

Também na tribuna, o deputado Adailton Martins (PSD) defendeu a contratação do artista Wesley Safadão. Para o parlamentar a atração gera turismo, renda e empregabilidade. “Desejo que no ano que vem , mais municípios possam contratar artistas com o potencial de Wesley Safadão. A presença dele atrai público e gera renda”, disse.

Casos de Violência contra Crianças e Adolescentes

O alto número de casos de estupros de vulneráveis e casos de pornografia infantil também foram assuntos abordados por Linda Brasil. A deputada comentou uma reportagem da revista Mangue Jornalismo que mostrou que Sergipe é o estado com maior número de estupros de crianças e adolescentes no Nordeste. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023. E o levantamento foi realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que Sergipe apresentou 40,1 casos de estupro e estupro de vulnerável para cada 100 mil habitantes.

“Os dados sobre exploração sexual infantil também colocam Sergipe em destaque negativo, sendo o primeiro na região e o quarto no país inteiro nesse quesito. Não bastasse, Sergipe é o segundo estado do Nordeste em relação à pornografia infantojuvenil. Quando consideramos os altos índices de subnotificação desse tipo de crime, temos um quadro ainda mais grave, evidenciando a profundidade das violências perpetradas contra crianças e adolescentes no estado. Evidencia-se, ainda, a necessidade de políticas públicas robustas de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes”, finalizou a parlamentar Linda Brasil.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos