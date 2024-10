Linda Brasil pede que direitos dos professores sejam assegurados

Nesta terça-feira (22), a deputada Linda Brasil (PSOL) falou sobre sessão especial em homenagens aos professores (as) da Rede Pública de Ensino. Durante a solenidade ocorrida ontem no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), alusiva ao dia 15 de outubro, ela pediu que direito dos professores sejam assegurados.

“Transformamos o plenário da Assembleia Legislativa em um verdadeiro espaço de resistência e luta, defendendo o magistério sergipano, que vem sofrendo ataques sistemáticos do Governo do Estado, que se recusa a dialogar com a categoria e respeitar os direitos conquistados por lei”, destacou a deputada Linda Brasil.

Defesa dos Professores

A parlamentar repercutiu o pedido do Governo do Estado para instalação de uma comissão de inquérito parlamentar (CPI) contra o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese).

“O último que tentou esse ataque como forma de criminalização da luta sindical das e dos professores, foi um ex-deputado estadual da extrema-direita, que não merece nem ser nomeado. Espero que isso seja uma ameaça da boca para fora, porque se isso prosseguir, tenham certeza, esse governo vai acabar rapidinho. Porque nenhum governo que ataca professores e professoras, de forma tão vil, se perpetua”, ressaltou a deputada Linda Brasil.

Linda Brasil falou ainda sobre a manifestação do Sintese em frente ao teatro Tobias Barreto. “Queremos valorização efetiva para todos, como o descongelamento das gratificações e do triênio, e não premiação para alguns”, finalizou.

Foto: Jadilson Simões/Agência de Notícias Alese

Por Junior Matos