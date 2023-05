Deputada Linda Brasil se manifesta sobre o caso Genivaldo

A deputada Linda Brasil (PSOL) usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta quarta-feira (25), para registrar o caso Genivaldo de Jesus Santos – morto em maio do ano passado (2022) durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Umbaúba, no sul do estado de Sergipe.

Para a parlamentar, o morador de Umbaúba foi vítima de racismo estrutural. “Ele é um homem negro, diagnosticado com esquizofrenia, e que foi torturado e brutalmente assassinado pela Polícia Rodoviária Federal, utilizando uma câmara de gás improvisada. Pedimos justiça. Um ano se passou, e ainda quase nada foi feito”, enfatizou

Políticas Públicas

Durante o pronunciamento, a parlamentar Linda Brasil falou sobre um seminário que participará na sexta-feira (26) no Instituto Federal de Sergipe (IFS) no Campus Lagarto. O evento tem como proposta a construção de Políticas Públicas voltadas para a comunidade LGBTQIA+ e também o respeito e diversidade.

Chuvas em Sergipe

A parlamentar também comentou sobre as fortes chuvas em Sergipe, na ocasião, cobrou do Governo de Sergipe trabalhos preventivos e políticas públicas a fim de evitar tragédias que acontecem por meio de fenômenos climáticos.

“Esta semana tivemos muitos desastres naturais, não somente em Aracaju, como também, no interior do estado. A Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas não apresentou nenhum projeto. Sendo que no início do ano, tivemos várias tragédias naturais ocorrendo em diversas partes do Brasil. O assunto foi tema de vários pronunciamentos meus. O Estado pensar em estudos e trabalhos preventivos para que os fenômenos climáticos não atinjam tanto a nossa população”, destacou a parlamentar.

Arcabouço Fiscal

Linda também comentou sobre seu descontentamento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diante da aprovação do Arcabouço Fiscal, ou seja, sobre o novo teto de gastos do Governo Federal.

“Esta reforma pode prejudicar os valores que são passados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), o que gerou muita crítica no Governo anterior. O ideal é apresentar um projeto que garanta o controle fiscal para o país”, pontuou Linda Brasil.

Tina Turner

Linda Brasil também lamentou o falecimento da cantora americana Tina Turner. Considerada símbolo do rock in roll dos anos 1960, 1970 e 1980, a artista morreu na última segunda-feira aos 83 anos de idade e não teve as causas divulgadas.

“Já dancei muito ouvindo a cantora Tina Turner. Ela é uma mulher negra é que se tornou referência para tantas outras. Ela também é símbolo para a comunidade LGBTQIA+ e dona de cultura revolucionária”, finalizou a parlamentar.

Foto: Jadilson Simões

Por Júnior Matos