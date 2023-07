Deputada Luciano Pimentel acompanha assinatura de reserva

Nesta terça-feira, 25, o deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) acompanhou a assinatura do documento de reserva de área para a instalação de uma unidade fabril do Grupo Coringa no Povoado Betume, em Neópolis. O ato foi conduzido pelo vice-governador, Zezinho Sobral, e aconteceu no Palácio Museu Olímpio Campos, com a presença de secretários estaduais e representantes da empresa alagoana do ramo alimentício.

A vinda do Grupo Coringa para Sergipe representa a geração de 50 empregos diretos no momento inicial e a perspectiva de ampliação para 150 empregos diretos quando a planta estiver em plena operação. Além disso, mais de 800 produtores locais também estarão envolvidos nas áreas de campo. Para Luciano Pimentel, esses números apontam o início de uma parceria que trará bons frutos para o estado.

“Essa é uma iniciativa que irá gerar novos postos de trabalho na região do Baixo São Francisco e impulsionar o desenvolvimento industrial de Sergipe. Quero parabenizar o governador Fábio Mitidieri, que trata a geração de emprego e renda como uma das prioridades da gestão, o vice-governador Zezinho Sobral, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Valmor Barbosa, e o presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, por reconhecerem a importância desta ação para promover o crescimento do estado e criar mais oportunidades para os sergipanos”, disse Luciano Pimentel, continuando.

“Parabenizo ainda o grande homem público de Neópolis, o ex-vereador e ex-presidente da Fapitec, Heriberto Vieira. Com um olhar visionário, ele enxergou o potencial da área que estava há mais de 20 anos abandonada. E conhecendo a produção de arroz do município, iniciou a interlocução com os representantes do Grupo Coringa e do Governo do Estado. Essa é uma conquista que também reflete o empenho deste neopolitano”, salientou o deputado.

De acordo com o Diretor Industrial do Grupo Coringa, José Luiz Pereira Neto, desde 2022 a empresa investe no plantio de arroz em Neópolis e esse ano irá aumentar o número de lotes na região. Ainda segundo o diretor, há planos de ampliar a carteira produtiva em Sergipe.

“O Coringa vai investir em Sergipe, incentivando os produtores de arroz de Neópolis, e com certeza o estado ganhará muito com isso, porque nós trabalhamos sério. Inclusive, já estamos pensando em outro projeto para o futuro, que é uma estrutura para extração de leite de coco”, disse José Luiz agradecendo ao deputado Luciano Pimentel, ao governador Fábio Mitidieri, que autorizou a liberação do terreno, a Heriberto Vieira e a todos que contribuíram para a concretização desta parceria.

Responsável por intermediar o diálogo entre o Grupo Coringa e o Governo de Sergipe, Heriberto Vieira destacou que o gesto do governador Fábio Mitidieri demonstra o compromisso do Chefe do Executivo Estadual com a geração de emprego e renda no Baixo São Francisco.

“Nós lutamos para mostrar ao Grupo Coringa o potencial econômico de Neópolis nesta área. Por isso, quero agradecer ao governador Fábio Mitidieri, pela visão empreendedora e pelo compromisso que ele assumiu com o Baixo São Francisco, ao deputado estadual Luciano Pimentel, ao secretário Valmor Barbosa, ao prefeito Célio Lemos e a todos que não mediram esforços para viabilizar a vinda desta empresa para nosso estado. Esse é um momento marcante para nós que somos filhos do Baixo São Francisco. É a concretização de um sonho”, afirmou Heriberto Vieira destacando que está já articulando novos projetos para a região.

Para o gerente de Suprimentos do Grupo Coringa, Alex Simão, a reserva do terreno favorece o êxito das ações da empresa em Neópolis. “Para que possamos colocar em prática tudo que almejamos em termos de estrutura, esse é o local ideal. E o apoio do Governo do Estado foi importantíssimo nesse projeto. O governador Fábio Mitidieri é uma pessoa que vem buscando desenvolvimento para Sergipe e dando o suporte que a gente precisa”, frisou.

Coringa

Fundada no final da década de 60 pelo empresário alagoano José Alexandre dos Santos (Zé Alexandre), a Coringa possui 55 anos de atuação no mercado e duas unidades industriais – uma Arapiraca (Alagoas) e outra em Luiz Eduardo Magalhães (Bahia) – empregando mais de 1.500 funcionários, com um faturamento anual superior a R$ 800 milhões.

Dona de uma carteira produtiva de mais de 30 gêneros alimentícios, a empresa está presente em 19 estados, no Norte e Nordeste do país, com um portfólio de produtos que inclui leite de coco, refresco, amido de milho, flocos de arroz, milho para pipoca, canjiquinha, munguzá, coloríficos, café, flocos de milho, batata frita e salgadinhos, entre outros.

Da Assessoria