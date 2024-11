Deputada parabeniza lançamento do programa ‘Papai tá aqui’

Na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe, realizada na manhã desta terça-feira (19) a deputada Carminha Paiva (Republicanos), registrou o lançamento do programa ‘Papai tá aqui’, iniciativa voltada ao fortalecimento da paternidade afetiva e positiva. Lançado ontem (18), por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), o evento contou com a presença de prefeitos, representantes municipais e equipes de transição, além de instituições parceiras como a Fundação Van Leer, Urban 95, Espaço ÀRA e Allma Hub.

A deputada Carminha destacou a relevância de políticas públicas sensíveis à primeira infância, afirmando que o programa incentiva o envolvimento ativo dos pais no desenvolvimento das crianças.

“ Eu como assistente social, e enquanto fui secretária da pasta de assistência social do município de Socorro, me deparei com muitas situações de pais,que abandonam filhos e de crianças não registradas, achei de suma importância esse programa”, afirmou.

Sobre o programa

O ‘Papai tá aqui’ é um programa de formação para homens, voltado à promoção da paternidade positiva. A iniciativa, realizada em parceria com organizações sociais e os municípios de Aracaju, Estância, Lagarto, Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora do Socorro, incentiva os pais a desempenharem um papel ativo na criação dos filhos, além de cuidar da própria saúde e bem-estar.

A proposta integra a Política Estadual da Primeira Infância, reafirmando o compromisso do governo sergipano com o desenvolvimento integral das crianças e a valorização do ambiente familiar.

Por Stephanie Macedo