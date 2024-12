Linda pede instalação de câmeras corporais em agentes da PM e PC/SE

Na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta quinta-feira (12), a deputada Linda Brasil (PSOL), comemorou a aprovação do Projeto de Lei (PL) Municipal 20/2024 que prevê a instalação de câmeras corporais em agentes da Guarda Municipal de Aracaju. Na oportunidade, a parlamentar pediu que câmeras corporais também sejam instaladas nos uniformes de agentes das Policias Civil e Militar em Sergipe.

“O Estado de Sergipe, embora tenha manifestado interesse nas câmeras corporais para equipar a Polícia Militar, não apresentou proposta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) dentro do edital destinado à aquisição desses equipamentos fundamentais para a transparência e segurança nas ações policiais. Essa omissão é um retrocesso inadmissível para a modernização e melhoria das práticas de segurança pública em Sergipe”, apontou a deputada Linda Brasil.

Na oportunidade, a parlamentar apresentou estimativas de informações do site do Governo Federal sobre o assunto. “Sergipe deixou de adquirir um recurso na faixa de 10 milhões de reais. O descaso em formalizar uma proposta é um sinal preocupante da ausência de visão estratégica, prejudicando não apenas os policiais que poderiam se beneficiar do uso das câmeras, mas também a sociedade, que segue desamparada frente a práticas policiais menos monitoradas”, finalizou a deputada Linda Brasil.

Foto: Joel Luiz/Agência de Notícias Alese

Por Junior Matos