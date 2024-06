Deputada Yandra conversa com moradores do Porto Dantas e apresenta Plano de Governo

A deputada federal e pré-candidata a prefeita de Aracaju, Yandra Moura, conversou, nesta segunda-feira (17), com os moradores do bairro Porto Dantas, com o projeto ‘Novos Caminhos para Aracaju’, buscando entender ainda mais as necessidades do povo aracajuano.

“Através desse projeto a gente permite que a população tenha voz para mostrar os problemas dos bairros, destacando quais devem ser as prioridades da nossa futura gestão que contará com um Plano de Governo desenvolvido nas comunidades da capital sergipana”, enfatizou Yandra.

A deputada explicou sobre as propostas que englobam o seu Plano, destacando a necessidade de ampliação dos serviços oferecidos pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), conhecidas popularmente como postos de saúde, uma meta dela para melhorar a saúde do município.

Os moradores agradeceram a presença da pré-candidata, que foi recebida com muito carinho, e disseram estar esperançosos com a possibilidade de Aracaju avançar sob o comando de uma mulher jovem e preparada.

Assessoria de Comunicação