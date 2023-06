Deputada Yandra Moura amplia debate sobre a Reforma Tributária com o Governo de Sergipe

A deputada federal Yandra Moura, vice-líder do União Brasil, participou da reunião da bancada federal sergipana em Brasília nesta terça-feira, 20, com o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, para ampliar e discutir temas relacionados à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019, que versa sobre a Reforma Tributária, na Câmara dos Deputados.

Foram apresentadas matérias legislativas que estão sendo debatidas no momento e favorecem ao Estado, a exemplo da adoção de um imposto não cumulativo e cobrado no destino, conhecido como Imposto sobre Valor Agregado (IVA); intervalo em seu tempo de transição de até 10 anos e a criação de um Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR) com critérios de distribuição de valores que favoreçam mais os estados.

Segundo Yandra Moura, as discussões sobre a Reforma Tributária se intensificaram nos últimos meses e é de grande importância que Sergipe esteja inserido nos debates. “Temos que buscar pontos que favoreçam nosso estado, para criar um ambiente propício para estimular o crescimento econômico”, disse.

A deputada colocou sua equipe técnica à disposição nos tramites das proposições que favoreçam ao estado de Sergipe. Para ela, a aprovação da Reforma deve contribuir com os estados que mais precisam promover a justiça social e impulsionar o desenvolvimento regional.

Além da bancada federal, participaram os secretários de Estado da Fazenda, Sarah Andreozzi, e da Casa Civil, Jorginho Araujo, e o secretário-executivo da Secretaria Especial de Representação de Sergipe em Brasília, Luciano Filho.

