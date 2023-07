Deputada Yandra Moura comemora sucesso do São João em Sergipe e destaca geração de emprego e renda

No mês de junho, a deputada federal Yandra Moura (União) percorreu diversos municípios sergipanos, prestigiando as festas de São João e faz um balanço positivo sobre as festividades e o quanto foram importantes para impulsionar a economia local, com a geração de emprego e renda, beneficiando diversas famílias.

Durante suas visitas, a deputada Moura elogiou os gestores municipais pelo empenho na realização das festividades juninas. “Faço questão de parabenizar o governador Fábio Mitidieri, assim como todos os gestores municipais pelo brilhante trabalho na organização das festas, que são importantes para preservar nossas tradições e promover a cultura sergipana, além da geração de emprego e renda”, ressaltou a parlamentar.

“Nosso estado registrou uma movimentação intensa de turistas e visitantes durante os eventos juninos, impulsionando setores como alimentação, hospedagem, transporte e entretenimento, criando novos postos de trabalho e trazendo benefícios diretos para a população”, acrescentou Yandra.

A deputada Yandra Moura marcou presença em diversos eventos juninos realizados em diferentes cidades de Sergipe, apoiando as iniciativas e demonstrando seu apoio e comprometimento com a cultura e as tradições do estado.

Assessoria de Comunicação