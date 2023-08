Deputada Yandra Moura completa seis meses de mandato com 2 projetos aprovados

A deputada federal Yandra Moura (União) está em seu primeiro mandato parlamentar e completa 6 meses de trabalho, destaca que durante este período foi possível realizar diversas conquistas e benefícios para a população de Sergipe.

Em relação à atuação parlamentar em Brasília, a deputada apresentou 15 Projetos de Lei e comemora a aprovação de dois deles. O primeiro dá o direito à mulher ter um acompanhante de livre escolha durante consultas e exames onde seja necessária a sedação da paciente. O segundo prevê prazo de validade indeterminado para o laudo que ateste o autismo e demais doenças não transitórias.

“Fico muito feliz com esse resultado. Não é fácil aprovar projetos na Câmara, ainda mais em tão pouco tempo. Mas é o resultado de muita pesquisa, muito trabalho e esforço, de diálogo com os colegas, blocos parlamentares. Enfim, conseguimos aprovar dois projetos tão relevantes para a sociedade e continuamos trabalhando para aprovar ainda mais”, ressaltou.

Sua atuação no Congresso tem possibilitado alcançar postos como a vice-liderança do maior bloco parlamentar (UNIÃO, PP, Federação PSDB/CIDADANIA, PDT, PSB, AVANTE, SOLIDARIEDADE, PATRIOTA). Ela também foi eleita coordenadora-Geral do Observatório Nacional da Mulher na Política. Idealizou e preside a Frente Parlamentar para o Fortalecimento da Mulher, é também presidente da Comissão Especial sobre a Perda da Nacionalidade.

Yandra tem participações efetivas em comissões importantes na Câmara, a exemplo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), de Finanças e Tributação (CFT), de Defesa dos Direitos da Mulher (CMulher), e da Comissão Especial de Violência Obstétrica e Morte Materna e da Comissão Mista que visa prorrogar o prazo de adequação à nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Além da atuação em Brasília, a deputada tem percorrido os Municipios sergipanos, conversado com a população. “A gente trabalha muito não só lá em Brasília, mas aqui também, conversando e ouvindo as pessoas, vendo as demandas e buscando as alternativas para poder ajudar a melhorar a vida dessas pessoas. Seguiremos assim, trabalhando bastante todos os dias para retribuir todo o carinho que os sergipanos me deram nas urnas”, concluiu Yandra Moura.

Assessoria de Comunicação